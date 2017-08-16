Киев, 16 августа, 2017, 21:08 — ИА Регнум. Лишённый украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину 10 сентября. Об этом он сообщил в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Возвращаюсь на Украину 10 сентября из Польши», — сказал Саакашвили, призвав при этом киевские власти «не устраивать цирк» из его возвращения.

Напомним, 26 июля Миграционная служба Украины сообщила о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Данное решение было обосновано тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при подаче документов на получение в гражданство Украины.

По утверждениям самого Саакашвили, его лишили гражданства незаконно по инициативе администрации президента Украины, использовав при этом подложные документы.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в поездке по странам Евросоюза и уже посетил Польшу, Литву и Венгрию. По словам экс-губернатора, границы стран ЕС он пересекает с паспортом гражданина Украины.

14 августа Саакашвили заявил о намерении озвучить «план возвращения Украины украинцам».