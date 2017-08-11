Саакашвили обвинил Порошенко в подлоге документов по его гражданству

Киев, , 21:33 — REGNUM Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что администрация президента Украины Петра Порошенко использовала подложные документы в качестве основания для лишения его гражданства. Об этом он написал 11 августа на своей странице в Facebook.

«Теперь уже и специалисты подтвердили — президент обосновал лишение им меня гражданства подложными документами. Так что… не было у меня никаких ошибок в заполнении документов», — заявил Саакашвили.

При этом он сослался на материал издания «Украинская правда», в котором указывается, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которая была обнародована, отличается от подписи, которую Саакашвили ставил под документами во время работы главой Одесской области.

Экс-губернатор также утверждает, что администрация президента Украины отказывается предоставить ему оригиналы документов по гражданству.

«АП отказывается дать мне для представления в суде копии настоящих, заполненных мною документов, отвечая, что это является «служебной информацией». Представляете, если они со мной так поступают, что эта банда делает с остальными украинцами?» — отметил Саакашвили.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины лишили Михаила Саакашвили украинского гражданства 26 июля. Решение было принято на основании того, что экс-губернатор якобы предоставил недостоверные данные при подаче документов на вступление в гражданство Украины. Сам Саакашвили считает решение о лишении его гражданства незаконным.

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