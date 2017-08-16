Москва, 16 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. За время функционирования государственной системы «Платон» с грузоперевозчиков удалось собрать уже почти 31 млрд рублей. Такие данные 16 августа приводит пресс-служба Минтранса России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Platon.ru Система «Платон»

«В дорожный фонд через государственную систему «Платон» грузоперевозчики перечислили более 30,9 млрд рублей, они зарегистрировали свыше 884 тысяч большегрузов. За минувший месяц прирост регистрации превысил 13 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за счёт собранных с помощью «Платона» средств в 2016 году в 40 городах и регионах России было отремонтировано более тысячи километров дорог, обеспечено софинансирование строительства семи крупных мостов и ремонта 24 аварийных путепроводов, многие из которых несколько лет были закрыты для движения.

«Первый из строящихся объектов был успешно введён в эксплуатацию в конце прошлого года — мост через реку Белая в Уфе. В начале августа этого года открылось движение на новом Борском мосту в Нижнем Новгороде, на строительство которого был выделен самый большой трансферт за счёт средств от системы «Платон» — 3,6 млрд рублей», — сообщают в Минтрансе.

До конца 2017 года, по данным ведомства, планируется ввести в эксплуатацию Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, новый мост через реку Катунь в Республике Алтай и Гоголевский путепровод в Петрозаводске, а в последующие два года — Фрунзенский мост в Самаре и мост через реку Волга в подмосковной Дубне.

Кроме этого, до конца года на средства от «Платона» в 12 регионах планируется привести в нормативное состояние ещё около 20 мостовых переходов.

Как уточняется, указанные проекты реализуются на средства в размере 8,7 млрд рублей, ранее распределённые правительством между регионами. «Дальнейшее распределение средств от «Платона» будет осуществляться с учётом мнения самих грузоперевозчиков на сайте проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, система «Платон» («плата за тонны») введена в России с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф составляет 1,9 рубля за километр. Деньги взимаются с водителей большегрузов в счёт возмещения вреда, причиняемого федеральным автотрассам.