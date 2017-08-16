Москва, 16 августа, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Под прикрытием «музеефикации» археологического наследия Москвы в столице начаты работы по уничтожению средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв., заявили защитники исторического облика города 16 августа. Как корреспонденту ИА REGNUM сообщил основатель общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, в День археолога 15 августа были разобраны фундаментные части стен храма и остановить работы уже нельзя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв

По его словам, до последнего момента мэрия успокаивала общественность пресс-релизами, согласно которым планировалось украсить Биржевую площадь фонтаном и создать музей под открытым небом для найденных археологических ценностей. На деле всё обернулось уничтожением обретенного культурного наследия.

«О том, что будут строить фонтан, было известно заранее, именно строительство фонтана представляет угрозу для археологии — у него есть подземная инженерная часть, с разрытием обнаружились археологические памятники. После этого долгое время ситуация была заморожена, археологи сообщали о важнейших открытиях, помимо храма XVI века были обнаружены артефакты древнейшего периода истории. Вчера под прикрытием релиза о том, что памятники будут законсервированы и засыпаны снова, в День археолога были разобраны фундаментные части стен церкви XVI века, возможно не полностью, но факт разборки подтверждают сами археологи», — заявил Рахматуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв

Ранее фонтан на Биржевой площади был нарисован проектировщиками городской программы «Моя улица». По словам представителей «Архнадзора», кураторы программы не намерены вносить изменений в план даже для сохранения важнейшей находки.

«Оказывается, судьба церкви вторична по сравнению с проектом какого-то фонтана, нарисованного какими-то архитекторами «по щучьему велению, по моему хотению». Могу предположить, что когда проектирование строительства достигает определенной стадии, то отказ от них проводят по статье нецелевое использование средств, в этом случае должна наступить чья-то ответственность, но это мое предположение», — подчеркнул Рустам Рахматуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв

По словам координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова, 4 августа на официальном сайте правительства Москвы появилось заявление о том, что мэр дал поручение создать целый ряд археологических комплексов, музеефицировать найденные объекты. По пунктам перечислялось, где они будут создаваться, в том числе было сказано, что именно будет музеефицировано на месте фундамента церкви Благовещения и Иосифо-Волоколамского подворья. Спустя несколько дней после этого выяснилось, что мэрия имела в виду прямо противоположное.

«Уже ничего предпринять невозможно, объект разрушен под вывеской сохранения, остается только высказывать мнение о компетентности городских руководителей. За три года по части повреждения объектов археологии было достаточно, поскольку археологи далеко не первую скрипку играют в этом процессе, но вот такого демонтажа намеренного, не могу припомнить. Это не вопрос выгоды, это вопрос амбиций, неуёмных творческих, административных, когда собственное решение кажется важным довести до конца, невзирая ни на что, на другие ценности, это значит, что ценность этого города не воспринимается людьми, которые принимают такие решения», — подчеркнул Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по установке фонтана на месте средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв

Так, буквально за одни сутки, под прикрытием заявлений о сохранении уникальных находок, археологи и «благоустроители» разобрали по камням фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века — памятника, открытие которого стало главным событием полевого сезона-2017 в Москве, заявляют градозащитники. Сегодня, когда спецоперация подходит к завершению, археологи публично признали факт демонтажа. В месте раскопок работает экскаватор.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время работ по благоустройству улиц Москвы обнаружили свыше 10 тысяч археологических находок — от монет и предметов быта до уникальных объектов московской архитектуры. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, наиболее интересные фрагменты планируется музеефицировать и сохранить на месте в качестве элементов городской среды. В 2017 году в рамках программы «Моя улица» планируется организовать особые территории, так называемые музеи под открытым небом, с экспонированием древних экспонатов, участков исторического мощения, а также элементов фундаментов и конструкций исторических построек.