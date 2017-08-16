Коктебель , Крым, 16 августа, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Из-за нехватки исправной техники и неправильной организации работы коммунальные службы Коктебеля в пик курортного сезона не справляются с вывозом мусора. Об этом 16 августа заявил глава Коктебельской поселковой администрации Олег Содель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Hans Мусор

«Если один из наших автомобилей ломается, а это происходит ежедневно, то у нас опять всё выходит из-под контроля. Такая ситуация складывается из-за большого числа туристов, острой нехватки надёжной коммунальной техники, а также неправильно налаженного технологического процесса вывоза бытовых отходов», — отметил чиновник, подчеркнув, что в день сейчас вывозится порядка 300 мусорных контейнеров.

По его словам, возможно, это связано с увеличением числа туристов по отношению к прошлому году.

«Но у нас ещё и сам процесс вывоза мусора неэффективный. Сейчас работают два мусоровоза по 5 кубометров и один — на 8. Все эти машины везут мусор на станцию пересыпки, а оттуда четвёртый автомобиль его везёт на полигон. Например, автомобиль, который предоставил посёлок Орджоникидзе, имеет объем 16 кубометров, как у наших трёх машин, и он спокойно едет прямиком на полигон. К тому же абсолютно неэффективный технологический процесс у нас усугубляется изношенностью транспорта. Из тех посёлков, ситуацию в которых я знаю, у нас — наихудший транспорт», — констатировал глава поселковой администрации.

Одним из наиболее реальных вариантов решения проблемы местным властям представляется возможность аренды коммунальной техники у тех регионов, где нет курортников, чтобы нормально отработать оставшийся период курортного сезона.

Также отметим, что, по информации крымского министерства экологии и природных ресурсов, в Коктебеле недавно зафиксировали семь фактов незаконного подключения к ливневой канализации посёлка, из-за чего происходит загрязнение почвы жидкими коммунальными отходами.

Нарушителям предъявили претензию за вред, причинённый окружающей среде, на сумму более 18 тысяч рублей, которую они благополучно оплатили.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа власти Феодосии подали иски в суд о сносе около 250 строительных объектов, которые расположены в стометровой береговой зоне. Помимо этого они ранее анонсировали своё намерение подать в суд на местного застройщика, чтобы заставить его восстановить участок Тихой бухты в Коктебеле, разрушенный незаконным строительством.