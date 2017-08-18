США, 18 августа, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Судьба компании Westinghouse, стоявшей у истоков мирового атомного проекта, и история ее банкротства весьма показательны. О том, какие уроки можно извлечь из печальной истории заката Westinghouse, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Westinghouse

Покупка компании Westingouse ELectric Corp. японским концерном Toshiba казалась весьма перспективной. В 2005 году в США был принят новый закон, сулящий финансовые преференции и государственные гарантии под кредиты тем, кто рискнет вписаться в обеспечение нового этапа прогресса в ядерной отрасли. Компания Toshiba, сделав вывод о бесперспективности борьбы с китайскими фирмами за производство электрооборудования и бытовой электроники, приняла решение идти в производство продукта с жизненным циклом 40−60 лет. Высокотехнологичная область атомной энергетики выглядела достаточно привлекательной. Тем более что в компании Westinghouse наличествовал казавшийся беспроигрышным проект атомного реактора третьего поколения AP-1000, который на тот момент выглядел концентрированным образцом самых передовых технологических решений.

До сих пор, то есть на протяжении 10 лет, никто ни одного построенного реактора АР-1000 так и не увидел. Собрав разношерстную команду инженерно-технического персонала, Westinghouse так и не смог справиться с задачами, которые возлагали на него заказчики. В 2010 году произошло несчастье в Китае: из-за несоблюдения правил техники безопасности на строительной площадке АС «Хайян» произошло ЧП с человеческими жертвами. Масла в огонь добавила авария на АС «Фукусима 1». Возникшая потребность в пересертификации остановила, практически похоронив, многие из ведущихся проектов.

Какие выводы суммарно можно сделать из пути, пройденного Toshiba — Westingouse с, казалось бы, победного старта в 2006 году и до плачевной ситуации современности? Читайте в статье: Westinghouse — опыт последнего десятилетия

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