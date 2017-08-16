Вильнюс, 16 августа, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Россия пригласила Литву наблюдать за военным учениями «Запад», которые пройдут в сентябре 2017 года. Как отмечает сегодня, 16 августа, корреспондент ИА REGNUM, эти учения литовские должностные лица публично называют «тренировкой по отработке действий для оккупации Прибалтики», а Департамент государственной безопасности Литвы официальной назвал учения главной угрозой для страны в 2017 году. Раньше литовских наблюдателей приглашала и Белоруссия.

Mil.ru Учения Запад-2017

«Литва вместе с другими государствами региона получила приглашение от Белоруссии и России наблюдать за учениями «Запад-2017», — сказала сегодня, 16 августа, литовскому агентству BNS представительница министерства обороны Литвы Аста Гальдикайте. По ее словам, планируется, что 16−20 сентября в программе наблюдения за учениями, организуемыми на территории Белоруссии, примут участие инспекторы по контролю над вооружением литовской армии, а 19 августа наблюдать за эпизодом учений «Запад-2017» на Лужском полигоне Ленинградской области будет военный атташе Литвы в России.

«По словам литовской военной разведки, существует большая вероятность того, что в сценарии учений будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО. Часть учений будет проходить совсем близко к границе Литвы, поэтому литовские должностные лица не исключают возможность инцидентов и провокаций», — отмечает литовское агентство BNS.

«Если говорить о возможных определенных действиях и угрозах, то самые серьезные — это ошибки со стороны оппонентов, возможные локальные провокации — это главная причина, по которой мы должны быть бдительны. Также могут усилиться информационные атаки, цель которых — дискредитировать военных наших союзников, дискредитировать литовскую армию, показать мощь России и Белоруссии, так что вполне вероятно, что кибернетические атаки тоже будут», — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сегодня в эфире радиостанции Žinių radijas. По его словам, сейчас тем не менее нет данных о том, что учения — это только прелюдия к большому конфликту. «Это учения, несмотря на то, что они некомфортабельны, потому что тренируются действовать против нас, но все-таки это учения. В Литве учения отдельных подразделений проходят по графику, как союзники, так и литовская армия тренируются по текущим планам, у нас нет прямых учений, целью которых было бы уравновесить «Запад-2017», — утверждал министр.

«Приглашены военный атташе, атташе по вопросам обороны, аккредитованные в Белоруссии, наши атташе также готовятся участвовать, кроме того, Литва готовится использовать все возможности, которые предусмотрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе — инспекции, связанные с окончанием учений, например, возможны такие моменты инспектирования — все ли подразделения армии, вся ли армия покинула территории, конкретно российская, и похожие аспекты. Литва готовится использовать те механизмы», — сказал министр.

В Москве и Минске неоднократно заявляли, что традиционные учения, которые проходят каждые четыре года, не вызывают никакой угрозы для соседних стран.