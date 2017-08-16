Москва, 16 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Цены на нефть 16 августа днем продолжают корректироваться после предыдущего провала, но инвесторы осторожны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

«Баррель североморского сырья Brent торгуется по $50,99 (+0,37%). «Бочка» легкой нефти WTI оценивается рынком в $47,82 (+0,2%). Всплеска спроса, как это было утром, уже не заметно: участники торгов готовы к потоку очередных новостей, но их значимость уже не переоценивают», — отметила Бодрова.

«Сегодня вечером рынок рассчитывает увидеть подтверждение сильных данных по запасам от минэнерго США. Если статистика совпадет с ожиданием, баррель сможет локально вернуться к движению в область $52. Средний рыночный прогноз предполагает снижение запасов сырой нефти на 3−3,3 млн баррелей», — отметила эксперт.

«Инвесторы временно сдвинули на второй план новости из Китая, но, думается, чуть позже к ним все равно вернутся. Спад спроса внутри крупнейшего потребителя нефти будет игнорировать очень сложно, даже если он носит сезонный и локальный характер», — считает Бодрова.

«Показатели по производству продуктов в китайских НПЗ выглядят бледно, и как только рынок наиграется в колебания на предсказуемой статистике, он окажется лицом к лицу с очень неприятными сигналами», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, североморский сорт Brent торгуется последний месяц в диапазоне от $50 до $53 за баррель. По мнению экспертов, в случае, если не удастся удержаться в данном диапазоне, начнется снижение.

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