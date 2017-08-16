Нефть: риски растут
Москва, 16 августа, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Цены на нефть 16 августа днем продолжают корректироваться после предыдущего провала, но инвесторы осторожны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Баррель североморского сырья Brent торгуется по $50,99 (+0,37%). «Бочка» легкой нефти WTI оценивается рынком в $47,82 (+0,2%). Всплеска спроса, как это было утром, уже не заметно: участники торгов готовы к потоку очередных новостей, но их значимость уже не переоценивают», — отметила Бодрова.
«Сегодня вечером рынок рассчитывает увидеть подтверждение сильных данных по запасам от минэнерго США. Если статистика совпадет с ожиданием, баррель сможет локально вернуться к движению в область $52. Средний рыночный прогноз предполагает снижение запасов сырой нефти на 3−3,3 млн баррелей», — отметила эксперт.
«Инвесторы временно сдвинули на второй план новости из Китая, но, думается, чуть позже к ним все равно вернутся. Спад спроса внутри крупнейшего потребителя нефти будет игнорировать очень сложно, даже если он носит сезонный и локальный характер», — считает Бодрова.
«Показатели по производству продуктов в китайских НПЗ выглядят бледно, и как только рынок наиграется в колебания на предсказуемой статистике, он окажется лицом к лицу с очень неприятными сигналами», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, североморский сорт Brent торгуется последний месяц в диапазоне от $50 до $53 за баррель. По мнению экспертов, в случае, если не удастся удержаться в данном диапазоне, начнется снижение.
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