Вашингтон, 16 августа, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс недовольна тем, что болельщики считают Марию Шарапову более милой и приветливой.

Justin Smith Российская теннисистка Мария Шарапова

«Многие люди считают, что я жёсткая и грубая в общении. Но я верю, что многие коллеги-теннисистки относятся ко мне хорошо. При этом Шарапову, которая может ни с кем не разговаривать в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня», — сказала Уильямс в интервью изданию Vogue.

Она объяснила это тем, что имеет черный цвет кожи и выглядит грубой. По ее мнению, афроамериканцам нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же хорошо, как к белым. Особенно это касается женщин.

Кроме того, теннисистка заявила, что планирует сыграть на Открытом чемпионате Австралии 2018 года. Это произойдет после рождения ребенка.