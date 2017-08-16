Мадрид, 16 августа, 2017, 15:17 — ИА Регнум. «Решение о дате проведения референдума по независимости Каталонии (предполагаемый день — 1 октября 2017 года, — прим. ИА REGNUM ) должно быть принято Барселоной сегодня», — сообщает испанская La Razon.

xenaia Каталонцы

По мнению издания, было бы неплохо, если парламентарии до того, как станут нажимать на кнопки, ознакомятся с мнением населения. Согласно данным последнего опроса, проведенного компанией NC Report, занимающейся изучением общественного мнения, «большинство каталонцев продолжает выступать против образования самостоятельной республики на базе четырех провинций, составляющих сегодня автономное сообщество» — 48,6% придерживаются этого мнения. За отделение от Испании выступают 41,5% жителей. По сравнению с данными опроса, проведенного в начале июля, число сторонников отделения упало на 3,5 пункта (с 44%), а количество желающих «оставить все как есть» подросло на 2,5 (с 46,1%).

75,3% сторонников независимости говорят, что пойдут до конца, и даже если Евросоюз не примет Каталонию автоматически в свои ряды, от убеждений не откажутся. 14,5% по причине невхождения в ЕС свое мнение поменяют.

53% избирателей считают, что глава автономии Карлес Пучдемонт должен будет уйти в отставку, если референдум не состоится, а 35,9% полагают, что ему следует продолжить работать на занимаемом посту.

Читайте также: Каталонский референдум: регионалы вышли из отпуска, центр готов реагировать

Наконец, 55,9% опрошенных уверены в том, что проведение референдума не будет разрешено центральным правительством, 33,1% считают, что плебисцит все-таки случится, а 11% предпочитают оставить мнение на этот счёт при себе.

«Известно, что в случае принятия депутатами решения о проведении референдума Конституционный суд Испании обещал немедленно отреагировать на событие и отменить его, как противоречащее законодательству страны, — пишет издание. — 56,5% населения полагает, что «сепаратисты подчинятся вердикту Конституционного суда, а 34% убеждены, что для сторонников независимости это — не препятствие».

Читайте также: «Провести досрочные выборы в Каталонии сейчас — это самоубийство»