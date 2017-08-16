Москва, 16 августа, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Жители района Нагатино-Садовники пытаются «отбить» у властей Москвы Яблоневый сад на Коломенской, 21, к преобразованиям которого недавно приступили столичные «благоустроители». Так, реконструкцией сада (с «закатыванием» плодородного слоя почвы под асфальтово-плиточные дорожки, установкой большого числа урн и лавочек и массовым десантированием фонарей), в ходе которой на месте сада появится «Народный парк», занялись ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО». Стоимость проекта оценивается в 27 млн рублей. Об этом 16 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил член координационного совета районного общественного движения «Совет Нагатино-Садовники» Николай Дергачёв.

Бетон и стекло

«Как утверждают в префектуре ЮАО, этот проект был согласован с советом депутатов района «Нагатино-Садовники». Хотя в письме от самого совета утверждается, что это не входит в их полномочия. Из управы ответили, что совет всё же этот вопрос рассматривал, и данную концепцию в общем и целом одобрил, с условием, что проект будет согласован в ДПиООС», — подчеркнул защитник сада.

Легенда этого места довольно любопытна. Краеведы и историки продолжают спорить о том, являлся ли Яблоневый сад частью вотчины Ивана Калиты, влившейся потом в императорское имение «Коломенское». Предполагается, что фруктовые сады существуют тут ещё с XIV века и точно известно, что они были тут со времен царя Алексея Михайловича.

Район, вошедший в 1960 году в черту Москвы, получил свое название от деревни Садовники, которая просуществовала вплоть до 90-годов XX века. Уже в середине XX века местные жители, продолжая историческую традицию, посадили те фруктовые деревья, которые сейчас пытаются благоустроить московские власти.

Претензии местных жителей к автодорожникам, планирующим привести подконтрольное им общественное пространство в соответствие с принятыми в Москве стандартами благоустройства, сводится к нескольким принципиальным возражениям.

Первое, что категорически не устраивает граждан, это строительство сцены, поскольку в непосредственной близости уже имеются готовые сцены, а также места для установки временных сооружений для проведения массовых мероприятий. Подобные площадки есть на территории учебного заведения — здания №1 ГБОУ Лицей № 507, в расположенном по соседству парке «Садовники» и на территории музея-заповедника Коломенское, обустроенном для проведения масштабных мероприятий.

Так, жители заявляют, что им необходимы нетронутые территории, где сохраняется относительная тишина. Кроме того, непосредственно в здании дома по Коломенскому проезду, 21 со стороны предполагаемой постройки сцены располагается Центральная библиотека №136 имени Л.Н. Толстого, режим работы которой, со вторника по воскресенье, невозможно сочетать с проведением любых массовых мероприятий на расположенной рядом сцене. Тем более с использованием звукоусиливающей аппаратуры — в библиотеке расположены читальные залы, отдел детской литературы и изучают иностранные языки.

Более того, в самом здании библиотеки имеется собственный зал для проведения массовых мероприятий, который может использоваться круглый год. Использовать же открытые площадки для массовых мероприятий фактически можно не более трёх месяцев в году в силу климатических условий, а в остальное время конструкции будут не только простаивать, но и быстро разрушаться, недоумевают жители.

«Пожалуй, в районе Нагатино-Садовники нет ни одного жителя, ну, кроме администрации, конечно, который сказал бы, что району нужна сцена. Во-первых, вокруг полно парков «Садовники», «Коломенское». Во-вторых, это источник беспокойства для жителей близлежащих домов. Ведь никому не хочется просыпаться по утрам от бодро звучащей музыки и так далее», — уточнил градозащитник.

Еще одна претензия заключается в том, что проектом предусматривается большая сеть хаотично распределенных по всему саду дорожек, которые, судя по проектной документации, будут разбиты в «никуда»: в заросли, тупики и тому подобные места. Понятно, что ими никто пользоваться не будет.

«Еще они ведут через кроны деревьев, и создается ощущение, что проектировщик попросту не был на местности, а нарисовал их на листе бумаги произвольно», — отметил Дергачёв.

Этим, однако, проблема дорожек не исчерпывается. Поскольку, согласно проекту, их планируется замостить плиткой, под которую должны были вырыть полуметровые траншеи. При рытье траншей под произвольно нарисованные дорожки будет снят верхний плодородный слой почвы с растущим на нем разнотравьем, повреждены корни яблонь, сама плитка запечатает почву, что нанесёт непоправимый ущерб экологии сада. Есть вопросы и к освещению территории: первоначальный план предполагал разместить фонари, где только возможно. Для этого также пришлось бы копать траншеи в 40 сантиметров глубиной, разрушая корневую систему деревьев и растений.

«Скорее всего, это всё прошлось бы по корням деревьев, и привело бы к дальнейшей гибели сада», — утверждает активист.

Проект благоустройства также предполагает размещение популярных в последние годы малых архитектурных форм. На территории яблоневого сада площадью в 3,4 га планируется разместить порядка 40 лавочек, а также дизайнерские урны. Главным элементом художественного оформления сада должна стать металлическая яблоня, символизирующая собой район и бывший сад.

«Лавочки, давайте будем откровенными, сразу же облюбуют антисоциальные элементы, поскольку в непосредственной близости находятся места торговли и общепита. Соответственно, люди будут приходить сюда и оставлять после себя мусор. В качестве компромисса лавочки стоило бы из центральной части сада убрать и поставить их вдоль Коломенского проезда», — уверен Дергачёв.

Защитники Яблоневого сада заявляют, что вопреки российскому законодательству в проект реконструкции сада забыли включить ряд защитных мер: посев разнотравных растений, характерных для местности, устройство травного покрова без разрушения корней деревьев, ограждение деревьев на период строительных работ, уход за территорией после их окончания, использование спецтехники определённых габаритов.

«Между тем, на прилегающей территории к дому 21 по Коломенскому проезду сады находятся неудовлетворительном состоянии, и работы по сохранению Фруктового сада действительно очень нужны:

— В связи с постройкой здания детского сада №2678 была фактически утрачена половина территории фруктового сада с плодовыми деревьями на внутренней стороне двора.

— После прошедшего урагана в 2017 году значительное количество деревьев, в том числе плодовых деревьев фруктового сада было повреждено, и в данный момент текущая проектная документация не только не отражает интересов жителей, но и фактически не отражает текущего состояния и необходимых работ», — отмечают в своем обращении защитники.

Добавим, что часть проектных решений скорректировали. Однако уверенности в том, что достигнутые договоренности будут соблюдаться, у жителей нет. Кроме того, происходящее в Нагатино-Садовниках вновь заставляет задаться вопросом о продуманности городской программы по благоустройству. Часто вопреки желанию местных жителей, с ведома или попустительства отдельных чиновников еще нетронутые природные комплексы пытаются превратить в асфальто-бетонную пустыню.

Ещё одной наглядной иллюстрацией служит недавний скандал с благоустройством парка усадьбы Строгановых на Яузе.

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