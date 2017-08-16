Полтава, Украина, 16 августа, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Памятник советскому генералу Николаю Ватутину осквернили 16 августа вандалы в Полтаве, сообщает местное издание «Полтавщина».

Poltava.today Памятник Ватутину в Полтаве

Согласно сообщению, неизвестные облили монумент красной краской, что стало третьим случаем вандализма в отношении памятника с 2015 года. В ноябре 2015 года неизвестные разбили мемориальную табличку на памятнике, а в июне 2016 года также облили монумент красной краской.

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По информации от пресс-службы Нацполиции в Полтавской области, правоохранители узнали об акте вандализма из СМИ. По факту надругательства над памятником проводится проверка, на месте происшествия работает группа патрульных.

Напомним, генерал армии Николай Ватутин — советский военачальник, командовавший Воронежским, Юго-Западным и 1-ым Украинским фронтами в Великую Отечественную войну. В Полтаве Ватутин окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу.

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