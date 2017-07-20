Четверг, 20 Июля 2017 года
09:49:32 МСК

Граждане Украины требуют вернуть Ватутина вместо Шухевича

Общество

Жители Украины не хотят иметь вместо генерала Ватутина, освобождавшего Киев от фашистских оккупантов, гауптштурмфюрера СС Шухевича

Граждане Украины требуют вернуть Ватутина вместо Шухевича
Николай Ватутин

Киев, 20 июля 2017, 08:59 — REGNUM  Сбор электронных подписей за отмену решения о переименовании в Киеве проспекта Ватутина в проспект Шухевича закончили граждане Украины, сообщают 20 июля «Украинские новости».

Согласно сообщению, необходимые 10 тыс. подписей под электронной петицией Киевскому городскому совету были собраны в течение 48 дней при установленном сроке сбора подписей в 90 дней.

Читайте также: Кличко грозит уголовное дело за переименование проспекта Ватутина в Киеве

Инициатором сбора подписей стала украинская правозащитница Елена Бережная. Граждане Украины требуют вернуть прежнее название проспекта, который, вопреки решению суда и общественному мнению, был переименован Киевским горсоветом в проспект имени бандеровского карателя Шухевича.

«Благодаря генералу Ватутину в 1943 году Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Генерал Ватутин умер и похоронен в Киеве — городе, который он освобождал», — говорится в тексте петиции.

Читайте также: Не церемонясь: В Киеве увековечили память карателя Шухевича

Напомним, в конце июня 2017 года Киевский горсовет принял решение о переименовании проспекта имени советского генерала Николая Ватутина в проспект имени гауптштурмфюрера СС Романа Шухевича, несмотря на запрет Окружного административного суда Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: На горсовет Мукачево подадут в суд за замену Бандеры на архиепископа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон о декоммунизации на Украине