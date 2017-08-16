Новосибирск, 16 августа, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Граница между Россией и Казахстаном, проходящая в районе озера Сладкое в Новосибирской области, осталась на прежнем месте, а информация о якобы переданном соседней стране водоеме не соответствует действительности. Об этом заявили в региональном пограничном управлении ФСБ, передает 16 августа НТВ.

Яндекс Россия, Новосибирская область, Барабинский район, озеро Сладкое

Как пояснили в ведомстве, во время демаркации, когда границу обозначали с помощью знаков на местности, выяснилось, что площадь озера сократилась за последние годы. Сейчас граница проходит как раз по российскому берегу водоема.

«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту», — пояснили в ФСБ.

Именно этим было обусловлено предупреждение властей Купинского района о том, что местным жителям не стоит нарушать пограничный режим.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской также разъяснил ситуацию с новосибирским озером на своей странице в Facebook. Он сообщил, что переноса границы не происходило, а в ситуации «виноваты» климатические изменения.

Донской добавил, что озеро находится в бессточной зоне и не подпитывается водой, а его наполнение зависит от выпавших осадков. Он пообещал, что осенью граница вновь пройдет по воде.

Напомним, сообщение о том, что озеро Сладкое стало полностью относиться к территории Казахстана, 15 августа распространила пресс-служба администрации Купинского района Новосибирской области. Отмечалось, что водоем популярен у местных жителей и гостей из соседних регионов в период охоты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня на участке между Павлодарской и Новосибирской областями работает совместная российско-казахстанская комиссия по установке пограничных знаков. Граница делит озеро в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

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