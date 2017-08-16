Санкт-Петербург, 16 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. «Пулково» остается слабым местом туристической инфраструктуры Петербурга — аэропорт обслуживает гораздо меньший турпоток, чем способен, из-за отсутствия прямых рейсов. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Nastya2014 Аэропорт «Пулково»

За шесть месяцев 2017 года Петербург посетили 4,1 млн туристов, что на 4,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 2,1 млн россиян и 1,9 млн иностранцев.

При этом рост турпотока в аэропорту «Пулково» составил 26%. «Эти цифры действительно хорошие. Но, с другой стороны, наши соседи в аэропорту «Вантаа» в Хельсинки побили собственный рекорд и перевезли 545 тыс. иностранных пассажиров. Так что аэропорт остается ахиллесовой пятой нашей. Если посмотреть статистику, то действительно очень много туристов приезжают к нам из Москвы — проще добраться, там прямые рейсы», — сказал Мушкарев.

Смольный активно работает в этом направлении, добавил он, например, запущена специальная программа, по которой новым авиакомпаниям предоставляют скидки на аэропортовые сборы до 90%.

Заметим, о проблемах и перспективах «Пулково» на днях говорил и глава комитета по транспорту Александр Головин. Он отметил, что попытки наладить сотрудничество с «Аэрофлотом» не принесли ожидаемого эффекта, так как компания ориентирована на Москву, зато теперь Смольный подумывает о создании хаба для лоукостеров из «Пулково-2».