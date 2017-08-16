«Пулково» остается ахиллесовой пятой туристического Петербурга
Санкт-Петербург, 16 августа, 2017, 14:39 — ИА Регнум. «Пулково» остается слабым местом туристической инфраструктуры Петербурга — аэропорт обслуживает гораздо меньший турпоток, чем способен, из-за отсутствия прямых рейсов. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, передает корреспондент ИА REGNUM.
За шесть месяцев 2017 года Петербург посетили 4,1 млн туристов, что на 4,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них 2,1 млн россиян и 1,9 млн иностранцев.
При этом рост турпотока в аэропорту «Пулково» составил 26%. «Эти цифры действительно хорошие. Но, с другой стороны, наши соседи в аэропорту «Вантаа» в Хельсинки побили собственный рекорд и перевезли 545 тыс. иностранных пассажиров. Так что аэропорт остается ахиллесовой пятой нашей. Если посмотреть статистику, то действительно очень много туристов приезжают к нам из Москвы — проще добраться, там прямые рейсы», — сказал Мушкарев.
Смольный активно работает в этом направлении, добавил он, например, запущена специальная программа, по которой новым авиакомпаниям предоставляют скидки на аэропортовые сборы до 90%.
Заметим, о проблемах и перспективах «Пулково» на днях говорил и глава комитета по транспорту Александр Головин. Он отметил, что попытки наладить сотрудничество с «Аэрофлотом» не принесли ожидаемого эффекта, так как компания ориентирована на Москву, зато теперь Смольный подумывает о создании хаба для лоукостеров из «Пулково-2».