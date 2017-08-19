Москва, 19 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Нелепость этой подмены выглядит очевидной. Понятна и разница между желанием убить и нежеланием растить. И тем не менее именно этот аргумент используют лоббисты «беби-боксов»: если не поставить «детский ящик», то мать обязательно убьет младенца. Данная позиция опровергается всеми существующими данными, да и просто наталкивается на логичный встречный вопрос — если все матери отказников — убийцы, то кем пополняются детские дома?

George Hodan Мишка за окном

Однако логика — это не то, чем руководствуются лоббисты при предложении законопроектов. Что ими движет — несложно понять, стоит только представить себе возможности, которые представит для бенефициаров рынка детей множество безымянных и никому не известных младенцев.

Подробности читайте в статье: Мертвые младенцы, похищенные дети и угроза терактов — зачем России всё это?

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