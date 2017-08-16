Анкара, 16 августа, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Россия понимает позицию Анкары по курдским Отрядам народной самообороны (YPG) лучше, чем США, заявил 16 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Мевлют Чавушоглу

Напомним, Вашингтон считает курдские вооруженные формирования YPG одними из наиболее эффективных сил в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В связи с этим США занимаются вооружением этих групп, что вызывает опасение в Анкаре, которая считает их частью признанной в Турции террористической группировки Рабочая партия Курдистана (РПК).

Члены РПК, действующие преимущественно на юго-востоке страны, борются с центральным правительством в надежде на создание автономии в составе Турецкого государства. Сторонники партии регулярно совершают теракты против правоохранительных органов и вооруженных сил Турции.