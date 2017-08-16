Москва, 16 августа, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Ситуация на нефтяном рынке складывается неоднозначно. С одной стороны, динамика запасов сырой нефти в США говорит о сокращении, 15 августа, по данным API, запасы сырой нефти вновь значительно снизились, на 9,2 млн баррелей. Однако, с другой стороны, с переработкой не так все безоблачно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Запасы бензина выросли на 301 тысячу баррелей. Также негативно складывается ситуация в Китае, где снижается переработка бензина на местных НПЗ, что выглядит закономерно на фоне последних статистических данных. Эти негативные факторы в перспективе могут спровоцировать снижение нефти», — сказал он.

«Одновременно с этим стоит отметить, что в следующем месяце объемы добычи на ведущих месторождениях сланцевой нефти в США могут достичь новых рекордных максимумов, что может усилить давление на нефтяные котировки и на картель ОПЕК+», — отметил эксперт.

«Однако на текущий момент члены картеля самоустранились, какие-либо комментарии отсутствуют. Видимо, ситуация, когда нефть торгуется выше 50 долларов за баррель, всех устраивает», — считает Капустянский.

«Локальная технически ситуация с Brent выглядит в пользу быков. Нефть торгуется в восходящем канале около нижней границы. Среднесрочный же сценарий, напротив, говорит в пользу снижения, учитывая тот факт, что котировки пока не смогли преодолеть предыдущий уровень в $54,91 за баррель, а также нарастающие фундаментальные риски», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, баррель Brent 15 августа впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки $50, откуда отскочил вверх, но до уровня $51 не дотянул.

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