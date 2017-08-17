Москва, 18 августа, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Произведение искусства — это не только духовное сокровище, но и товар, и при этом очень необычный товар. Он обретает свою истинную цену только после того, как свое веское слово скажет эксперт, и цена эта может выразиться в десятках миллионов или оказаться не выше стоимости холста и красок. С одним из представителей интересной и важной профессии, экспертом-искусствоведом Александром Поповым побеседовал постоянный обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Личный архив Александра Попова Александр Попов

В детстве Александр был довольно равнодушен к искусству, несмотря на семейные традиции. Но все изменилось, когда он впервые смог увидеть старинную картину в антикварном магазине, взять ее в руки, осмотреть, почувствовать запах. Тогда он впервые задумался о том, почему довольно похожие картины порой различаются в цене на порядки, заинтересовался процессом определения подлинности, который казался ему каким-то волшебством. Чтобы войти в этот волшебный мир, он, получив диплом, устроился в отдел экспертизы Третьяковской галереи. Через пять лет они вместе с компаньоном открыли собственную экспертную фирму.

Среди авторов художественных фальшивок попадаются настоящие таланты, вставшие на преступный путь не только ради денег, но и из самолюбия, но гораздо больше заурядных жуликов, чей дар заключается лишь в мастерской подделке подписей на чужих работах. Способов выявления подделок множество — например, анализ состава глины, из которой изготовлена керамика, или рентгенографирование живописи, анализ красок. Но это техническая сторона экспертизы, а есть и искусствоведческая, ведь у каждого художника свой неповторимый стиль и своя палитра.

Раньше, до второй половины XX века, судьбу произведений искусства решали именно искусствоведы-«знатоки», выносившие свой вердикт на основании огромных знаний и особого чутья, которое эксперты называют «глаз». И в наши дни эксперту без «глаза» не поможет ни образование, ни чудеса техники. Нет места в экспертизе и людям беспринципным, нечистым на руку.

Подробнее о секретах художественной экспертизы читайте здесь: Рядом с большим искусством и большими деньгами: борец с ненастоящим

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