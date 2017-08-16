Астрахань, 16 августа, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Центральная площадь Астрахани — площадь Ленина, которая является излюбленным местом отдыха астраханцев, переименовываться не будет. По крайней мере в ближайшее время. Это следует из ответа местных чиновников.

Astrgorod.ru Площадь имени Ленина в Астрахани

Речь идёт об инициативе астраханских монархистов из общественной организации «Великая Русская Империя», озвученной впервые ещё в ноябре 2016 года, о «замене» памятника Ленину на одноимённой площади на монумент Ивану Грозному, а также о создании культурно-исторического комплекса, посвященного присоединению Астраханского ханства к России.

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Такая идея вызвала широкий общественный резонанс. На нее негативно отреагировали и астраханские коммунисты, и местные общественные организации. Так, в общественном движении «Суть времени» назвали данную инициативу «провокацией, направленной на разрушение гражданского мира и столкновение двух частей российского общества».

«А именно — одной, преобладающей части граждан России, которая положительно оценивает советский период истории нашей страны. И другой части наших соотечественников, которая больше ценит царский период России», — говорится в обращении общества к руководителям области и города.

Также в документе отмечается, что «процесс «декоммунизации» и «борьбы с советским прошлым» (в том числе и снос памятников советской эпохи) привел на Украине к государственному перевороту, гражданской войне и разрушению территориальной целостности страны. Инициатива «Великой Русской Империи», по словам общественников, — очевидная попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

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Возмущение общественников вызвал ещё и тот факт, что чиновники не дали категорического отказа на инициативу, а предложили собрать пакет необходимых документов — в частности, получить разрешение Минкульта Астраханской области и службы культурного наследия, а также предложить возможные варианты переноса памятника Ленину на другое место и провести опрос населения.

После этого общественники направили два запроса: в пресс-службу губернатора и в службу охраны объектов культурного наследия. В ответе за подписью и.о. руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Павла Попова сказано, что памятник Владимиру Ленину на центральной городской площади относится к объектам культурного наследия регионального значения и состоит на государственной охране. А в соответствии с федеральным законодательством снос объектов культурного наследия запрещен.

В свою очередь в управлении внутренней политики администрации губернатора Астраханской области сообщили следующее: «…В настоящее время в г. Астрахани не планируется переименования площади им. В. И. Ленина и переименования прилегающей к ней улицы, а также установки памятника Ивану Грозному, поэтому проведение опроса общественного мнения по вышеуказанным вопросам не является актуальным».

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением установить на площади Ленина в Астрахани вместо памятника вождю монумент царю Ивану IV Грозному осенью 2016 года выступила организация «ВеРИм». Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос на заседании члены организации направили на имя главы думы столицы Прикаспия. Однако этого недостаточно. По мнению членов организации, необходимо будет переименовать и Октябрьскую площадь, а также прилегающие улицы, названные в честь участников и событий переворота 1917 года.