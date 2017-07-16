На Урале обезглавили памятник Ленину

Первоуральск, Свердловская область, , 15:36 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области задержан подозреваемый в обезглавнивании памятника Ленину. Без головы остался памятник, расположенный в жилом районе Динас, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

О произошедшем в полицию заявили местные жители вечером 14 июля. Подозреваемым оказался гражданин 1985 года рождения по имени Денис. Выяснилось, что он был пьян. Также сотрудники полиции выяснили, что он употребляет нарковещества.

Возможно, ему придётся ответить по статье «Вандализм» Уголовного кодекса России. Судьба задержанного прояснится утром 16 июля.

Отметим, в Первоуральске находится три памятника Ленину. Самый известный из них — в центре города на площади Победы.

Памятник на Динасе находится возле дворца культуры «Огнеупорщик». В начале мая корреспондент ИА REGNUM его запечатлел, и на тот момент голова Ильича была на месте.