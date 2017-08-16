Казань, 16 августа, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Урожай на полях Татарии хороший, но главное теперь убрать его без потерь, так как уборочная кампания началась на две недели позже. Об этом в рамках пресс-конференции 16 августа сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов, добавив, что вчера, 15 августа, был пройден первый миллион по уборке.

Борис Михайлович Кустодиев. Жатва . 1914

«Конечно, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами, то и по темпу, и по намолотам мы отстаём сильно. Но кого-то винить в этом неправильно. Мы к уборочным работам приступили на две недели позже из-за погоды. До 25 августа погода будет весьма уборочная и мы постараемся максимально использовать её», — уточнил замминистра.

Он также отметил, что с 2009 года нужного количества осадков в регионе не видели.

«Последующие годы были с дефицитом осадков. Этот же год перекрыл наши ожидания — и нужные, и не нужные. Осадки сработали на урожай, не было дефицита влаги. Но сработал и тот факт в пользу урожайности, что в этом году было внесено в 1,5 раза больше минеральных удобрений», — добавил Габдрахманов.

Говоря о затратах на посевную и уборочные кампании в 2016 году, он назвал сумму порядка 24,5 млрд рублей.

«По этому году рост себестоимости прогнозируется на уроне 8−10%. Посевная и уборочная кампании стали дороже. И, к сожалению, по закупочным ценам очень сложная ситуация — они низкие. Например, сейчас пшеница третьего класса предлагается по 8 тысяч рублей с учётом НДС и на неё нет активных покупателей. Такая низкой цены ещё не было. Конечно, жаловаться необходимости нет, нужно всё убрать, а в зимний период экспорт идёт активно, благодаря этому цены стабилизируются», — уточнил Ильдус Габдрахманов.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных убытках и перспективе их переноса на конечного потребителя, замминистра сказал, что просчитать и спрогнозировать точную цифру невозможно. При этом он подтвердил сам фактов убытков из-за задержек с уборкой.

«В любом случае при благоприятной погоде в июле хорошо завершать уборку. Сентябрьская уборка приведёт к определённым потерям, но какие они будут, просчитать и прогнозировать невозможно», — сказал замминистра, заметив, что этот год благоприятный и хлеб будет достойным.

Напомним, всего в Татарии предстоит убрать 1,5 млн га с учётом кукурузы на зерно. Уборка идёт полным ходом и на полях работают 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов и 1,5 тыс. автомобилей для перевозки зерна. На сегодня аграрии региона убрали урожай с площади более 300 тыс. га, выйдя на ежесуточный намолот более 170 тыс. тонн. Последний показатель планируется увеличить до 200 тыс. тонн.

По информации Минсельхоза РТ, в республике кроме 1,5 млн га зерновых и зернобобовых предстоит уборка 207,3 тыс. га маслиничных культур, а также около 1 млн га кормовых культур. Кроме того, необходимо провести посев озимых культур на 650 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв, принявший участие во «Всероссийском дне поля» в Казани, заявил, что сроки уборки зерновых в России отодвинулись на две-три недели.

Он добавил, что урожайность в этом году будет меньше и к этому нужно быть готовыми, уточнив, что несмотря на проблемы со сроками, хлеба в России хватит.

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