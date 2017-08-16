Москва, 16 августа, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Основные риски для отечественной валюты исходят от нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Хотя пока динамика запасов сырой нефти в США говорит о сокращение, 15 августа по данным API запасы сырой нефти вновь значительно снизились на 9,2 млн баррелей, но с переработкой не так все безоблачно.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«По тем же данным запасы бензина выросли на 301 тыс. баррелей. Также негативно складывается ситуация в Китае, где снижается переработка бензина на местных НПЗ, что выглядит закономерно на фоне последних статистических данных на промежутки двух трех месяцев», — сказал Капустянский.

Эти негативные факторы, по его мнению, «в перспективе могут спровоцировать снижение нефти. В свою очередь, 16 августа данные от минэнерго США повлияют на ход торгов отечественной валюты».

«Российскую валюту сейчас поддерживает слабость экономики США. Последние данные были плохими, кроме розничных продаж, что ставит под сомнение ужесточение кредитно-денежной политики США. 16 августа будут отчеты FOMC, вероятно, они окажутся нейтральными», — пояснил эксперт.

«На этом фоне наблюдается рост спроса на ОФЗ. RGBI торгуется выше 138, возле трехлетних максимумов, последние аукционы оправдали ожидания Минфина. Плюс приближается налоговый период», — отметил Капустянский.

«С технической стороны ориентиры по валютной паре usd/rub не изменились. Коридор 58−62 актуален. Такая картина имеет все шансы сохраниться до конца лета», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, рубль стойко переносит приступы волатильности на рынке черного золота и улучшение настроя доллара в парах с основными валютами.

Читайте также: Рубль прибавил в весе