Москва, 16 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В связи с участившимися сообщениями в СМИ о вспышке вируса Коксаки в Турции, одна из туристических фирм Санкт-Петербурга провела опрос своих клиентов, вернувшихся с отдыха в Турции в первой половине августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Mayya666 Отдых на море

В результате опроса выяснилось, что 58% опрошенных туристов узнали о вирусе Коксаки только после возвращения — из новостей на российском ТВ. Ни они сами, ни окружающие их туристы в Турции ничего не слышали о вирусе.

36% российских туристов узнали о вирусе от родственников, которые писали, звонили и волновались за них. Сами же они также не наблюдали никаких проявлений вируса.

4% туристов, летевших на отдых в Турцию, предупредили сотрудники туристической компании. Они тоже ничего о вирусе не знали.

1,5% опрошенных (семь туристов, вернувшихся в августе из Турции) слышали, что кто-то чем-то заболел, пытались найти заболевших, но так и не нашли.

Лишь 0,5% опрошенных (два туриста) утверждают, что заболели Коксаки в Турции. Но при этом это такие ответы, как «вернулись с температурой», «вернулась с сыпью, которая сразу прошла от супрастина». Такими симптомами обладают простудные заболевания или аллергия.

Таким образом, из опроса следует, что 98% туристов, находившихся на отдыхе в Турции в первой половине августа, ничего не слышали о вирусе Коксаки и не наблюдали ни случаев заболевания, ни разговоров о нем.

Опрос российских туристов был проведен с 5 по 14 августа 2017 года. Были опрошены по телефону около 500 туристов по 143 договорам.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа 2017 года российские СМИ устроили информационную паническую атаку на туристов по поводу вспышке вируса Коксаки в Турции. Но это не остановило поток российских туристов. В АТОР отметили, что эпидемию Коксаки в Турции обсуждает только российская и частично украинская пресса.

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