Вашингтон, 16 августа, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Ученые из США нашли причину, по которой сериал «Игра престолов» стал очень популярным во всем мире. Об этом сообщает научный портал Science Alert.

Логотип Игра Престолов

Секретом популярности сериала, по мнению ученых, являются диалоги героев, а не сцены эротики и насилия.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого фанатам во время просмотра сериала надевали часы Apple Watch, фиксирующие сердцебиение. Устройство показало, что наибольшее волнение люди испытывали во время сцен, когда герои говорили друг с другом.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что людей больше всего привлекают не эротические сцены и не битвы с участием драконов.

Напомним, «Игра престолов» — американский телесериал, снятый по мотивам романов «Песнь льда и огня» писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона прошла в 2011 году. С тех пор были сняты шесть сезонов.

Первая серия седьмого сезона сериала была показана в эфире телеканала HBO 16 июля 2017 года.