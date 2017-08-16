Москва, 16 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Центробанк РФ намерен направить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки информации «Альфа капитала», сообщившего о «проблемах» сразу в четырех крупных кредитных организаций страны. Об этом говорится в ответе регулятора на запрос «Ведомостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

"Мы (ЦБ), безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции, — говорится в сообщении. — Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции».

16 августа газета «Ведомости» сообщила, что управляющая компания «Альфа капитал» разослала своим действующим клиентам письмо с предупреждением о проблемах сразу у четырех российских банков («Открытие», «Бинбанк», Московский кредитный банк (МКБ) и «Промсвязьбанк»).

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