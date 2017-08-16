Москва, 16 августа, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Баррель Brent 15 августа впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки $50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня $51 не дотянул. Повышенная волатильность котировок обусловлена воздействием противоречивых факторов, однако общий настрой актива в последнее время говорит о превалирующих понижательных рисках, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

catmoz Нефть

«Изначально цены продолжали отыгрывать известия о замедлении роста объемов переработки нефти в Китае, который является вторым по величине в мире потребителем топлива. И слабые показатели промышленного производства в КНР только усилили беспокойство по поводу перспектив спроса со стороны Поднебесной, что немаловажно для восстановления баланса на мировом рынке», — пояснил он.

«Масла в огонь подлил прогноз минэнерго США. Ведомство пророчит рекордные показатели добычи на сланцевых месторождениях в основном за счет активности в Техасе. Не вдохновляет и резкий скачок числа новых незавершенных буровых установок в Штатах», — отметил эксперт.

«Но, даже на фоне этих столь значимых сигналов, отметка $50 выстояла и спровоцировала отскок, преимущественно на технических факторах, впоследствии подкрепленных данными API, которые указали на сокращение запасов углеводородов в США на 9,2 млн баррелей. Хотя небольшой рост запасов бензина и в Кушинге ограничил потенциал роста котировок», — считает Салас.

«Сегодня, 16 августа, главным событием на рынке энергоносителей станет отчет минэнерго США. Если статистика отразит сокращение запасов не менее чем на 8−9 тыс., котировки могут попытаться взять отметку $52, но при условии, что упадет и добыча. В противном случае реакция актива будет ограниченной», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 16 августа нефть дорожает на данных о снижении запасов в США. Цена нефти марки Brent поднялась на 0,57%, до $51,09 за баррель. Цена на нефть марки WTI выросла на 0,46% — до $47,77.

Читайте также: Нефть восстановилась