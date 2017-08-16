Новосибирск, 16 августа, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Сведения о передаче казахской стороне озера Сладкого, расположенного в Купинском районе Новосибирской области — не более чем досужие разговоры. Об этом заявил первый зампред законодательного собрания региона Андрей Панферов, сообщает 16 августа «Коммерсантъ».

MabelAmber Озеро

По словам Панферова, на юге области проводятся мероприятия по демаркации госграницы. На период работ администрация лишь просила местных жителей не посещать эту территорию.

«Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» — подчеркнул депутат.

Издание отмечает, что глава администрации Купинского района Владимир Шубников от комментариев отказался. При этом с сайта администрации исчезла заметка, сообщавшая о том, что озеро Сладкое стало полностью относиться к территории Казахстана после завершения демаркации.

Напомним, 15 августа пресс-служба администрации Купинского района Новосибирской области сообщила о демаркационных работах, завершенных в районе озера Сладкое. Отмечалось, что до демаркации часть водоема относилась к России, однако по окончании их озеро полностью перешло казахской стороне.

Власти также обратились к местному населению и гостям региона с просьбой не нарушать пограничный режим. Озеро Сладкое особенно популярно у жителей Новосибирской и Омской областей во время сезона охоты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Купинского района Владимир Шубников пояснил, что до корректировки границ часть озера и так принадлежала Казахстану. То, что водоем полностью стал принадлежать соседям, большой потерей не является, добавил он. По словам Шубникова, демаркация не затронула экономическую деятельность — озеро совершенно бесполезное, незарыбленное, всего лишь украшавшее природу.

Читайте также: Себе — Горькое, Казахстану — Сладкое: озеро в Сибири перешло границу

16 августа ситуацию вокруг озера разъяснила пресс-служба посольства Казахстана в РФ. Сообщалось, что 8 июня на участке между Павлодарской и Новосибирской областями к работе приступила совместная комиссия по установке пограничных знаков. Озеро Сладкое разделено границей в соотношении 70:30 в пользу Казахстана, при этом в настоящий момент на этом участке никаких регулировок и разменов не производилось.