Москва, 16 августа, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В Москве в День города усадьба «Кусково», Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Дом-музей Марины Цветаевой и еще около 70 музеев и парков проведут порядка 200 бесплатных экскурсий, сообщается на портале мэра Москвы.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880

Экскурсии организуют в рамках проекта «Москва экскурсионная». Ожидается, что их посетят более четырех 1000 человек.

Любой желающий сможет записаться на бесплатные экскурсии в музеях или на специальных стендах проекта «Москва экскурсионная», их расположат на семи станциях метро.

Как отметила стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева, в 2017 году в проекте «Москва экскурсионная» участвуют новые культурные площадки — Музей хоккея, Музей кино, Государственный центральный музей современной истории России и другие.

Ко Дню города в Москве планируется открыть отреставрированный памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади. А в парке 850-летия Москвы о Дню города установят памятник датскому писателю Гансу Христиану Андерсену.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году День города Москва будет отмечать 9 и 10 сентября. Столица будет праздновать 870-летие. Оргкомитет по подготовке программы на День города возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в 2016 году во всех округах Москвы на День города 10 и 11 сентября провели порядка 200 автобусных и пешеходных экскурсий. Состоялось около 1000 праздничных мероприятий.

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