Москва, 16 августа, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Четыре кредитных организации — финансовая корпорация «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк — столкнулись с проблемами. Об этом говорится в письме, которое распространила среди своих клиентов управляющая компания «Альфа капитал», пишут 16 августа «Ведомости».

Укромное место

В послании отмечается, что компания получает все больше «публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков», которые входят в топ-15 российских кредитных организаций.

«Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие», — отмечают в «Альфа капитал».

Уточняется, что в первую очередь под угрозой находятся выпуски субординированных облигаций, которые при санации банка-эмитента, вероятнее всего, ждет полное списание. «Альфа капитал» закрыла для указанных банков лимиты на облигации. Клиентам же рекомендовано «дистанцироваться от риска» — выбрать для размещения активов более надежные банки.

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Как пояснил представитель управляющей компании, клиенты получили письмо в рамках рекомендаций, которые направляются им по итогам ежедневного мониторинга состояния рынка. При этом специалисты обращают внимание на риск-профиль клиентов, их портфели и текущей обстановки на рынке.

Издание отмечает, что Банк России планирует провести надзорную проверку и обратиться в ФАС с запросом на проведение проверки о возможной недобросовестной конкуренции. В ЦБ пояснили, что считают необходимым изучить письмо «Альфа капитала», после чего станут возможны комментарии о ситуации.

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