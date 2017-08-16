Якутск, 16 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Якутии пока нет красивых историй о том, как получатели дальневосточных гектаров смогли эффективно использовать свою землю. Те, кому всё же удалось записать на себя большой земельный участок, либо ещё только думают, что с ним делать, либо разочарованно опускают руки по тем или иным причинам, рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного движения республики «СИР» (Земля) Иван Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

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«Нам известно очень много случаев, когда люди просто разочаровались, потому что нахватали эти земли, и сейчас сидят, взявшись за голову, и думают, откуда брать деньги на это освоение, и что же они будут говорить через 3 года, когда надо будет заявлять декларации об использовании. Проблем много: там и деревья нельзя рубить, и забор поставить дороговато получается, люди начинают понимать, что свой дачный участок-то не могут обустроить, не то что гектар, и сокрушаются о том, что вообще полезли в это дело. Но по-прежнему есть отчаянные люди, которые говорят: мы что-нибудь придумаем, сделаем, должно получиться. Некоторые надеются продать полученную землю за большие деньги», — поделился своими наблюдениями общественник.

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Иван Степанов напоминает, что в Якутии расстояния очень большие, до этих участков надо еще доехать, а дорог почти нет. Общественник также подчёркивает, что многие получатели гектаров даже ещё ни разу не были на своих землях и не видели, что они взяли. Кроме того, усугубляет ситуацию проблема: «карты показывают одно, а на место люди приезжают, и видят там овраги, склоны».

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«Карта неинформативная была. Некоторые боятся, как бы в скотомогильник сибирской язвы не попасть или в одно из мест, где ядерные испытания проводились. Многие попадают на болотистые места. Разочарований больше, восторгов практически не слышал. Слышал только мантры тех, кто всё-таки взял, и считают, что у них должно получится, сами себя успокаивают. Пока только на таком уровне. И ни о какой поддержке пока не слышно. Некоторые всё-таки, я думаю, как-то используют свой гектар, какой-то процент найдёт применение, но это не будет свидетельством того, что идея хорошая, и эта раздача сразу же решила все стратегические вопросы для России. Массового заселения Дальнего Востока не происходит. Не знаю, что из этого получится. Восторгов нет, люди разочарованы, озабочены и думают, что теперь с этим гектаром делать», — отметил также общественник.

Сами люди в блогах так отвечают на вопрос, будут ли делать что-то со своим гектаром: «Что-то заватилось, надо бы взяться… Скооперировались более 20 человек, может, что-нибудь и придумаем. Если совсем нет, то расторжение в одностороннем порядке», «Я в Нюрбе взяла, попался лес, срубать запретили, поэтому так и стоит», «Даже не ездила смотреть. Внедорожник нужен, на худой конец, а в идеале — вертолет», «Взял в местности Кэнкэмэ, на берегу озера Айыы-Тайбыт, сосновый бор, отличная дорога до участка. Взял под охоту и рыбалку, чисто ездить отдыхать, домик охотничий поставлю, буду иногда приходить».

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С розданными землями и их использованием у якутян связано много опасений.

«Хотела кустарники всякие посадить, чтоб туда ездить по ягоду. Но постоянно пишут, что с дач выкапывают кустарники — я вот думаю, что мой труд в таком случае будет напрасен», — высказывает своё мнение в блогах жительница Якутии.

Сомневающихся много, и причины разные: «Я вот оценил свои возможности на даче и понял, что не потяну эти гектары», «Дальше будете аренду платить. Государство бесплатно не дает ничего, потом увидите», «Это как ваучер в 90-х, выдали гектар, в конце отнимут любым путем», «Кому какие счета от МЧС за тушение пожаров придут, очень интересно», «Брать гектар пока опасаюсь. Вот возьму и через пять лет отберут, даже если будет ИЖС», «Считаете, что можно взять и ничего не делать? Тогда зачем брать?».

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Многие жалуются на отказы и неудачные попытки. Есть и те, кто делает вывод: «Затея с ДВ обернулась пшиком, а денег на него потратили — мама не горюй. В РФ черноземы пустуют, я сам видел поля, поросшие бурьяном, в Воронежской области и не только. Ну поедет ли фермер с юга России болотину в Якутии в сельхозоборот вовлекать, когда у него под носом столько брошенной земли превосходного плодородия? Вопрос риторический».

«Я 6 соток не успеваю обработать. Га брать из жадности? Народ у нас дикий в России. Не могут нуждающимся по 10 соток раздать, и выдумали гектар …», — отмечает якутянин.

Высказываются и такие предположения: «Закон не для вас, дурней, а для власть имущих, они уже тысячами гектаров землю на ДВ захватили для себя, потом продадут китайцам за хорошие бабки, для этого они им еще гражданство оформят российское, особенный умысел имеется у Трутнева (полномочный представитель президента РФ в ДФО — прим. ИА REGNUM)».

По информации из Департамента земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Якутии на 10 августа, поступила 18 281 заявка на гектары республики. В том числе 236 — из других регионов России. Всего заключено 4352 договора на пользование землёй.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители, депутаты и общественники Якутии ещё на стадии обсуждения и подготовки закона о раздаче дальневосточных земель опасались того, что на земли республики будет претендовать много жителей других регионов, а потому активно начали разбирать земли сами. Опасения якутян были основаны на том, что массовая раздача земель может повлечь нехватку пастбищ, массовую вырубку лесов и, как следствие, таяние вечной мерзлоты, а также спекуляцию богатыми недрами региона.