На Сахалине получателей дальневосточных гектаров заставляют убирать свалки

Южно-Сахалинск, , 11:22 — REGNUM Чиновники Анивского района Сахалинской области изобрели способ, как свалить свои обязанности на получателей бесплатных земельных участков. Новых землевладельцев заставляют убирать помойки, простирающиеся до горизонта на землях, вошедших в программу «Дальневосточного гектара», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители села Таранай Анивского района пожаловались в ОНФ на потерявших всякий стыд чиновников Анивской администрации. Люди оформили земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар». Обнаружив на своих землях гигантскую свалку площадью более 3 гектаров, граждане потребовали от муниципалитета ее убрать. Но в ответ чиновники заявили, что раз земли переданы в пользование гражданам, значит и убирать огромную помойку отныне — их обязанность. Более того, в ответ на возмущение гектарщиков представители Анивского муниципалитета пригрозили, что заставят убрать помойку через суд.

«Прекрасная идея дальневосточного гектара обернулась испорченным недобросовестными чиновниками настроением и желанием жителей вообще отказаться от земли. В регионе необходимо обеспечивать возможность комфортной жизни островитян, а муниципалитет передает земельные участки с огромной свалкой! А что если заявку на получение участка подал житель другого региона? А его по приезду будет ждать вот такой сюрприз? Какое мнение у него сложится о программе? При этом чиновники категорически не хотят признавать свою ошибку!», — заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Николай Сорокин.

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При этом гигантская помойка расположена впритык к популярному у сахалинцев анивскому пляжу.

«Почему чиновники местной администрации вообще позволили свалке разрастись до 3 гектаров, да еще рядом с местом массового отдыха жителей?! Это возмущает не меньше, чем попытки переложить обязанности по уборке помойки на людей. Передавать такую помойку вместе с бесплатными участками, да еще требовать, чтобы получатели гектаров ее сами убирали — недопустимо!», — сказал член Анивского общественного совета Анатолий Кобелев.

Общественники направили обращения в муниципалитет Анивского района и намерены добиваться исполнения чиновниками своих прямых обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино, в Хабаровском крае прокурор впервые в новейшей истории освоения дальневосточных земель через суд возвращает выданный гектар в муниципальную собственность. Жители порто-франко возмущены тем, что с подачи чиновников поселенческой администрации под раздачу попали земельные участки в самом центре — со скверами и прочими элементами инфраструктуры.