Москва, 16 августа, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Москве сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции пересядут на электромотоциклы «Калашников», сообщается на сайте концерна «Калашников».

Фото концерн «Калашников» Электромотоциклы Иж, «Калашников»

Сотрудникам столичной ГИБДД уже представили новую технику.

В ближайшее время ГУ МВД России по г. Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов.

Покажут первые образцы электромотоциклов «Калашников» в конце августа на международном форуме «Армия-2017» в Алабино.

Производство электромотоциклов возобновят в Ижевске.

Напомним, что предприятие «Ижмаш» в 2013 году было преобразовано в концерн «Калашников», но к теме мотоциклов было решено вернуться только недавно. В июле глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал возобновление производства мотоциклов, причем на новом технологическом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Кроме того, во Владивостоке представят военную и спецтехнику Тихоокеанского флота и ВКС России.

Читайте также: «Армия-2017» покажет танковый «балет» и подводных роботов