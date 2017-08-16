Мельбурн, Австралия, 16 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Лучшим городом для жизни в седьмой раз подряд стал Мельбурн (Австралия) — в рейтинге Economist Intelligence Unit он набрал 97,5 балла из 100 возможных, сообщает телеканал CNN.

Richard Jones Мельбурн

По данным исследования 140 городов планеты по нескольким параметрам, на втором месте — Вена (Австрия), она уступила лидеру 0,1 балла.

Замыкает тройку лидеров Ванкувер (Канада) — 97,3 балла. Тройка лидеров осталась неизменной с 2016 года.

Города анализируют по параметрам безопасности, здравоохранения, культуры, защиты окружающей среды, образования и инфраструктуры.

Также в первой десятке Торонто (Канада), Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия), Гамбург (Германия).

Больше всех успеха добился Рейкьявик, он поднялся за год на 13 позиций, с 50-го на 37-е место. Рост объясняется развитием туристической сферы Исландии и модернизацией города.