Москва, 16 августа, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Цена на нефть 15 августа находилась под давлением большую часть времени из-за укрепления американского доллара. В первой половине дня он дорожал на фоне снижения напряженности между США и КНДР, на американской сессии — после выхода сильных данных по розничным продажам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

Цена на Brent, отметившись на уровне $50,02, восстановилась на 1,87%, до уровня $50,96. Отскок вызван нисходящей коррекцией по доллару. Перед закрытием торговой сессии цена подскочила до $51,07 на данных от Американского института нефти (API).

Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 9,2 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 301 тыс. баррелей. Аналогичный отчет в среду опубликует минэнерго США.

16 августа на торгах в Азии Brent стоит $51,08 (+0,24%) за баррель. Техническая картина по нефти заметно улучшилась.

Рост котировок может усилиться до $52,32. Для достижения этой цели покупателям необходимо поднять курс выше $51,45 и на фоне закрытия коротких позиций рост котировок ускорится.

Напомним, 15 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,13%, до $50,8 за баррель, WTI понизилась на 0,06%, до $47,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $48,82 за баррель.

Читайте также: Нефть готова к новой атаке