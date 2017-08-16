Новосибирск, 16 августа, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Совместная российско-казахская демаркационная комиссия разъяснила ситуацию с озером Сладкое в Новосибирской области, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

Copsan Озеро

Сообщается, что совместная комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года.

По участку границы на озере Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоём в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент на участке границы никаких регулировок и разменов не производилось.

«Местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-служба Купинского района Новосибирской области сообщила о том, что по завершении демаркации водоём полностью относится к территории Казахстана и в связи с этим администрация района призвала местных жителей и гостей региона не нарушать пограничный режим.