Москва, 16 августа, 2017, 07:24 — ИА Регнум. В России на 1 августа 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 395 млн. рублей, или 98,3% общей суммы просроченной задолженности. За июль долги по зарплате выросли на 237 млн рублей (на 7,5%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Долги по зарплате на 1 августа имелись перед 64 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 40% — работники обрабатывающих производств; 24% — строительства; 11% — добычи полезных ископаемых; 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% — транспорта.

Долг по зарплате в июле отсутствовал в десяти субъектах РФ, снизился — в 33 субъектах, остался без изменения — в шести субъектах, вырос — в 35 субъектах, образовался — в одном субъекте РФ.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате приходится на Приморский край (464,9 млн рублей, или 13,7%), г. Санкт-Петербург (231,9 млн рублей, или 6,8%), Кемеровскую область (220,6 млн рублей, или 6,5%), Хабаровский край (181,2 млн рублей, или 5,3%), Амурскую область (125,5 млн рублей, или 3,7%), Мурманскую область (109,8 млн рублей, или 3,2%).

Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета на 1 августа 2017 г. отсутствовала почти во всех субъектах РФ (кроме Ставропольского края и Калининградской области).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 июня 2017 года в России просроченная задолженность по заработной плате составила 3 млрд 262 млн рублей, или 97,9% общей суммы просроченной задолженности. За месяц долги по зарплате снизились на 535 млн рублей (на 14,1%).

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