Вашингтон, 16 августа, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Власти США серьезно относятся к появившейся в СМИ информации о возможных поставках украинских ракетных двигателей в Северную Корею, которая в последнее время демонстрирует «успешные» ракетные испытания. Об этом сообщила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

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«Мы (власти США) знаем об этом сообщении в СМИ, — сказала дипломат. — Мы относимся к этому очень серьезно, тем более, если случай подтвердится».

Представитель Госдепартамента США напомнила, что ранее украинская сторона предпринимала «серьезные усилия» по предотвращению поставок материалов в те государства, действиями которых Вашингтон обеспокоен.

Напомним, 14 августа 2017 г. газета The New York Times, ссылаясь на мнение разведсообщества США, сообщила о том, что «успехи» Северной Кореи в недавних испытаниях баллистических ракет связаны с поставками двигателей с Украины.

Издание опубликовало мнение специалиста по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана. По его словам, речь идет о двигателях РД-250, выпускаемых украинской компанией «Южмаш». Эксперты полагают, что ракеты КНДР были произведены по технологиям СССР.

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