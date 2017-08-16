Хабаровск, 16 августа, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Уникальные предложения, повышающие привлекательность своего региона для российских граждан — потенциальных получателей дальневосточного гектара — должны внести власти этих субъектов, заявил 16 августа генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Регионам необходимо создать уникальное предложение, рассказать о том, чем привлекательно получение земли именно у них, в чем уникальность предлагаемых решений, — сказал он. — В свою очередь Агентство готово помочь регионам, структурировать эти предложения».

Комментируя вопрос «дальневосточного гектара», заместитель главы агентства Денис Кузин заявил:

«Каждый регион должен «продать» себя».

Он привел в пример метеорологическую ситуацию, когда в Амурской области 300 солнечных дней в году, а в Москве — лишь 194. Это фактор, способный привлечь людей.

Кроме того, работа в ТОР позволяет заработать малому и среднему бизнесу. Такие уникальные предложения должны быть представлены со стороны регионов.

«Если бы каждый регион сформировал свое уникальное предложение, это было бы здорово», — сказал Кузин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа на заседании в Якутске полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что площадь территорий, отданных под «дальневосточный гектар», вырастет на 20%.