Вашингтон, 16 августа, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Выпуск двигателей для межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи вполне может происходить на территории страны, не нуждающейся в иностранных поставках этих агрегатов, сообщило Reuters со ссылкой на данные американской разведки.

TUBS Дальность полёта северокорейских ракет

«Есть сведения, чтобы предположить — Северная Корея не зависит от импорта двигателей», — считает представитель разведки.

Напомним, 14 августа газета The New York Times опубликовала сообщение о том, что Северная Корея успешно проводит ракетные испытания благодаря использованию двигателей украинского производства, которые выпускаются еще с применением советских технологий.

Украинский производитель «Южмаш» (Днепропетровская область) прокомментировал это сообщение, выразив сожаление о недостоверной информации.

Однако сообщение американской газеты явилось поводом к ряду комментариев с украинской стороны. Так, украинский депутат Юлия Тимошенко (партия «Батькивщина») предупредила о возможности санкций в отношении Украины, назвав подобный сценарий катастрофическим.

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Генеральный конструктор «Южмаша» Александр Дегтярев предположил, что используемые на предприятии технологии могли скопировать шпионы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что в ведомстве с сообщениями в The New York Times ознакомились и считают вопрос серьезным.

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