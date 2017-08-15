Новосибирск, 16 августа, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Результатом демаркационных работ стала передача Россией Казахстану озера Сладкого, расположенного в Купинском районе (Новосибирская область), сообщили в пресс-служба районной администрации.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

«До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района), находилась на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

До корректировки границ часть этого водоема и так была казахстанской. Большой потери в произошедшем нет, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на главу администрации Купинского района Владимира Шубникова.

«У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает, — сказал он. — В нашем районе есть озеро Горькое — вот оно целебное. А озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное».

Напомним, демаркация между Казахстаном и Россией в Купинском районе была закончена в этом месяце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа 2017 года премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Они обсудили тему Договора о демаркации казахстанско-кыргызской границы.

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