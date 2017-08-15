Кишинёв, 16 августа, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Молдавия настаивает на скорейшем завершении демаркации государственной границы с Украиной и расширении совместного контроля на всех контрольно-пропускных пунктах на приднестровско-украинской границе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бюро по «реинтеграции» правительства Молдавии, об этом шла речь на встрече вице-премьера Молдавии Георгия Бэлана с послом Украины в Кишиневе Иваном Гнатышиным.

Carabinier.gov.md Молдавские силовики

Бэлан рассказал украинскому дипломату о ситуации в молдавско-приднестровском урегулировании и о приоритетах правительства Молдавии в продвижении цели по «реинтеграции» страны.

В тот же день Гнатышин встретился с замглавы МИД Молдавии Лилианом Дарием. На встрече обсудили подготовку к проведению в четвертом квартале этого года заседания молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Собеседники также обсудили ситуацию в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подчеркнув важность дальнейшего продвижения переговоров в формате «5+2», решения проблем, с которыми сталкиваются жители Молдавии и ПМР, а также определения «всеобъемлющего и устойчивого решения приднестровской проблемы».

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля молдавский премьер Павел Филип и украинский лидер Петр Порошенко открыли первый молдавско-украинский совместный КПП на приднестровско-украинской границе. Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.