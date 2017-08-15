Тифарити, 15 августа, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Председатель Национального совета (парламента) Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Хатри Аддух утверждает, что заморозка западносахарского конфликта представляет угрозу международной и региональной стабильности. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service со ссылкой на алжирское издание Achaab.

Spsrasd.info Хатри Аддух

«Скорейшего урегулирования требует не только сахарский народ, но и представители международного сообщества, что отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН и докладах генерального секретаря ООН», — заявил политик, добавив, что проблема Западной Сахары включена в повестку европейских и африканских организаций.

По словам Аддуха, юридическим аспектом поддержку САДР служит прошлогоднее решение Европейского суда, обвинившего Марокко в незаконной эксплуатации природных ресурсов Западной Сахары, которая осуществляется без согласия сахарского народа.

Сахарский чиновник также обвинил королевство в «незаконном обороте наркотиков вдоль границы с Алжиром и САДР», и в поддержке «незаконной миграции в Испанию».

Аддух обозначил стремление САДР сотрудничать с институтами Африканского союза (АС), в частности, с офисом специального посланника АС и комитетом мудрецов, чтобы совместными усилиями найти дипломатическое решение конфликта.

Глава сахарского парламента призывает Францию изменить свою позицию в отношении САДР и перестать блокировать усилия СБ ООН, направленные на урегулирование конфликта.