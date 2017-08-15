Екатеринбург, 15 августа, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пайщики жилого комплекса «Кольцовский» снова начали голодовку. Уже пятый день они находятся возле дома, в котором до сих пор не получили квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Mil.ru Долевое строительство

История «Кольцовского» давняя и запутанная. Дом из четырёх секций на улице Бахчиванджи, 15 начали строить 7 октября 2013 года. Планировалось сдать ещё к концу 2014 года. Это по первоначальным планам. Одна из секций была уже почти готова, и в этот момент строительство остановилось. А летом 2015-го работы и вовсе были официально приостановлены.

Жилья до сих пор не получили 152 семьи. Уже несколько лет они борются за то, во что вложили все свои сбережения. Прокуратура не нашла поводов для мер прокурорского реагирования. Не смогли помочь людям и чиновники. Причина проблемы оказалась банальной — нехватка денег. И это при том, что все 152 квартиры в доме уже давно раскуплены.

В 2016 году доведённые до отчаяния граждане объявили голодовку. Тогда решительность граждан возымела действие. Свердловский Минстрой, которым тогда руководил нынешний депутат Госдумы Сергей Бидонько, заявил о том, что якобы нашёл инвестора для достройки объекта. Если бы всё пошло хорошо, то объект могли бы сдать в начале 2018 года.

Но, видимо, что-то не сложилось. Дом так и не достроен, и перспектив окончания строительно-монтажных работ пайщики не видят. Позади обращения к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, президенту России Владимиру Путину. Надежды и обещания также остались в прошлом. 10 августа 2017 года люди снова вышли на голодовку.

Акция протеста идёт уже пятый день. В ней участвуют около 10 человек. Люди надеются на то, что к ним приедет врио губернатора Свердловской области Куйвашев. Но пока этого не случилось. А вот одну из пайщиц сегодня, 15 августа, увезли на скорой — голодовка пагубно сказалась на её здоровье.

В Минстрое региона пока не прокомментировали ситуацию с объектом. Между тем, по данным на июнь 2016 года, для достройки дома было необходимо 130 млн рублей. Сейчас дом почти возведён. На достройку нет ни средств, ни инвестора. Работы встали.

А тем временем пайщики рискуют не дожить до счастливого дня получения своих квартир. Несколько человек уже умерли.

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