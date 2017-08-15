Москва, 15 августа, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Российские банки в июле 2017 года увеличили объём кредитования физических лиц на 1,3%. Об этом говорится в докладе о динамике развития банковского сектора, опубликованном 15 августа пресс-службой Центробанка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Кредиты

Как сообщается, совокупный объём кредитов в июле увеличился на 1,2% — до 41,4 трлн рублей. При этом кредитование нефинансовых организаций выросло на 1,1%, его объём составил 30,1 трлн рублей. Кредиты населению увеличились на 1,3% — до 11,3 трлн рублей.

«Помимо устойчиво растущего ипотечного кредитования, продолжался умеренный рост портфеля необеспеченных потребительских ссуд», — отмечается в докладе.

За семь месяцев 2017 года, по данным регулятора, активы банковского сектора увеличились на 3,1%; кредиты экономике — на 3,0%, в том числе кредитование нефинансовых организаций — на 2,2%.

«Продолжился рост розничной составляющей кредитования: кредиты физическим лицам выросли на 5,2%, до 11,3 трлн рублей. Сохраняются тенденции к росту как ипотечного кредитования, так и необеспеченных потребительских ссуд», — сообщают в Центробанке.

Напомним, 4 августа Банк России заявил о снижении ставок по жилищной ипотеке в России до рекордно низкого уровня — 11,1% годовых.