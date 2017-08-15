Дамаск, 15 августа, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Сирийская армия подтвердила факт падения истребителя МиГ-21 на юге страны. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Roberta F МиГ-21

При этом, как отмечается, военные пока не уточняют причину крушения самолёта. Для выяснения обстоятельств произошедшего в настоящее время проводится расследование.

Напомним, ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о том, что боевики группировки «Джейш Усуд аль-Шаркия», входящей в альянс оппозиционной «Свободной сирийской армии», сбили истребитель МиГ-21 ВВС Сирии.

Крушение самолёта произошло в районе Вади Махмуд в восточной части провинции Эс-Сувейда.

По предварительным данным, пилот истребителя выжил, но был захвачен в плен боевиками. Судя по опубликованным фотографиям, лётчик получил ранения при приземлении.