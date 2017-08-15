Москва, 15 августа, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Без участия специалистов с Украины копирование ракетных двигателей в КНДР было бы невозможно, считает заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

Худяков. Стычка с контрабандистами

Своё мнение Дмитрий Рогозин 15 августа опубликовал в своем аккаунте в Twitter, комментируя сообщения о «копировании» в КНДР украинских ракетных двигателей.

По мнению зампреда правительства РФ, подобное копирование таких сложных устройств без участия украинских специалистов было бы невозможно.

«Для того, чтобы изготовить «копию», надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи. Да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих международных запретов», — прокомментировал эти сообщения Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, американская газета New York Times, ссылаясь на мнение разведсообщества США, сообщила, что КНДР использовала для своей ракетной программы реактивные двигатели, произведенные на украинском оборонном предприятии «Южмаш».

В ответ на это генконструктор украинского КБ «Южное» Александр Дегтярев заявил представителям СМИ, что кому-то удалось скопировать украинские ракетные двигатели.