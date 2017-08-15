Чебоксары, 15 августа, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии сегодня, 15 августа, прошло внеочередное заседание городского собрания депутатов Чебоксар (ЧГСД). Парламентарии заседали накануне главного столичного праздника — Дня города, который в этом году отмечается 19−20 августа, и пройдёт он без главы Чебоксар: в республике уже почти два месяца не могут разобраться, кому отдать политическую власть в Чебоксарах — фамилии кандидатов, озвучиваемые в кулуарах, периодически меняются. И хотя на заседание ЧГСД вопрос об избрании главы столицы не вносился, но он настолько будоражит умы парламентариев, что стал самым главным и обсуждаемым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

Вопрос об избрании главы Чебоксар был поднят на внеочередном заседании ЧГСД перед утверждением повестки дня. Его инициировал глава фракции КПРФ Дмитрий Евсеев, который работает помощником депутата Госдумы и которого чаще можно увидеть в Москве, чем в Чебоксарах. Вернувшись на родную землю, он вспомнил, что столица Чувашии «обезглавлена». И попросил включить вопрос об избрании главы Чебоксар в повестку заседания, ссылаясь на установленный депутатами регламент: согласно документу, данный пост может пустовать не более двух месяцев. При этом, ссылаясь на одну норму регламента, депутат фактически призывал нарушить другую: внеочередное заседание не предполагает изменений повестки. Эту инициативу подхватил беспартийный Александр Андреев, ранее в знак протеста сдавший партбилет «Единой России»: депутат попросил дать комментарии с точки зрения закона.

Парламентский корпус многозначительно посмотрел на представителя прокуратуры, попросив растолковать нормы федерального закона. Сотрудник надзорного ведомства Денис Лаврентьев пояснил, что глава муниципального образования должен быть избран не позднее шести месяце, и напомнил о верховенстве федерального закона. Слово взял Анатолий Игумнов, когда-то работавший мэром Чебоксар, и разочарованно заявивший:

«Должен быть хозяин у города. Если начнём прогибаться под те предложения, которые есть, то с нами никто считаться не будет… Воспринимаю с болью».

К удивлению присутствующих, исполняющий обязанности главы Чебоксар Николай Владимиров пасовал перед депутатским нахрапом, предусмотрительно не ввязываясь в дискуссии, демонстрируя полную демократию и либеральность, давая каждому высказаться как с трибуны, так и с места. Ситуация становилась всё менее управляемой. Вероятно, сказалось ещё и отсутствие главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, который обычно сидит по правую руку от руководителя ЧГСД и чьё присутствие так или иначе отражается на работе всего депутатского корпуса — как незримо, так и наглядно: сити-менеджер, как правило, берёт слово, чтобы внести ясность.

Вопрос об избрании главы города в повестку не включили: поддержали предложение пятеро депутатов из 35 присутствующих, один воздержался. Но к этой теме вернулись после основной части заседания. Звучали разные мнения. К примеру, поступило предложение провести рейтинговое голосование. Оппозиция заявляла о «позоре» и о том, что «город находится во взвешенном, обезличенном состоянии».

«Алексей Олегович (Ладыков) же есть. Город готовится. Я думаю, праздник (День города) мы красиво и хорошо отметим», — поставил точку единоросс Андрей Спиридонов.

Отметим, что в ходе обсуждения не была названа ни одна кандидатура на пост главы Чебоксар, что может свидетельствовать о невнятности позиции по претендентам и кадровом голоде, а сам вопрос обретает затяжной характер. Напомним, что в разное время назывались разные фамилии. Так, место главы Чебоксар прочили директору Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Петру Мишину, декану ЧГУ Евгению Кадышеву, гендиректору кондитерской корпорации «Смак» Владимиру Кузину, Николаю Владимирову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность главы Чебоксар и председателя городского парламента стала вакантной 20 июля: Ирина Клементьева досрочно и добровольно сдала пост. Напомним, в ЧГСД — 43 депутата, из них 36 — единороссы.

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