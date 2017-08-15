Симферополь, 15 августа, 2017, 17:38 — ИА Регнум. ФСБ России обнародовала видеозапись допроса задержанного в Крыму диверсанта Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке нескольких террористических атак.

Цитата из видео допроса агента СБУ Геннадия Лемешко (rusvesna. su27) Допрос

Задержанный мужчина рассказал, что должен был взорвать ЛЭП между Судаком и Новым Светом, спровоцировать обвал для блокировки автотрассы, устроить поджог лесного массива в районе Алушты.

Лимешко сообщил, что с 2015 года проходил обучение в составе группы для совершения диверсий в Крыму и в Донецкой народной республике. Более конкретное задание Лимешко получил в начале июня в Херсоне на встрече с сотрудником СБУ, передавшим ему деньги на подготовку диверсий.

При обыске у задержанного были обнаружены тротиловые шашки, граната РГД-5 и ёмкости с огнесмесью. В отношении Геннадия Лимешко возбуждено уголовное дело, спецслужбы разыскивают его возможных сообщников.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Крыму сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке серии терактов был задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.

Позже, 15 августа спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в эфире телеканала «112 Украина» назвала провокацией сообщение Федеральной службы безопасности России, организованной с целью «запугивания» населения в Крыму.