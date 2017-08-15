Рим, 15 августа, 2017, 17:21 — ИА Регнум. 15 августа состоялась традиционная пресс-конференция министра внутренних дел Италии по окончании совещания Национального комитета по порядку и общественной безопасности.

Мигранты

«Мы изучили ситуацию общественного порядка, ситуация спокойная, — успокоил министр. — В течение первых семи месяцев мы имеем картину дружественной страны, с хорошим уровнем безопасности, есть условия для дальнейшего позитивного развития», — цитируют министра итальянские СМИ.

Миннити отметил, что миграция — это эпохальное явление.

«Данные говорят нам, что у нас есть небольшое снижение по сравнению с показателями прошлого года. Эти явления зависят от многих факторов, поэтому необходимо тщательно подходить к таким данным. Однако, это уже луч в конце тоннеля». Пока министр отказался комментировать статистику по мигрантам. «Основным принципом является безопасность граждан, мы должны управлять потоками, а не терпеть их», — добавил глава МВД.

Глава МВД похвалил и работу ливийского правительства.

«В Ливии начинает что-то двигаться. Было крайне необходимо, чтобы Ливия, даже в условиях нестабильности, провела двойную работу: контроль своих территориальных вод, контроль южной границы, через котору. сегодня идут мигранты, а завтра могут возвращаться иностранные боевики», — добавил министр и сообщил, что 28 августа состоится заседание министров внутренних дел Италии, Ливии, Чада, Мали и Нигера.

По поводу сотрудничества с НПО Миннити напомнил, что на сегодняшний день две НПО не подписали кодекс поведения.

«Мы уважаем тех, кто не подписал, но мы считаем, что должно быть доверие между системой безопасности, национальными операциями по спасению и НПО. Мы считаем, что именно такое сотрудничество нужно для спасения людей в центральной части Средиземного моря. Над этим мы работали, это наша инициатива, это должно быть обязательным для работы с ливийским правительством», — подчеркнул министр.

По данным министерства, Италия столкнулась с трудной ситуацией в плане пожаров, с начала года количество возгораний повысилось на 70 процентов, в среднем более 1000 операций в день. Миннити напомнил, что регионы по закону несут основную ответственность в этой области, министерство, со своей стороны, усилит меры профилактики в отношении мошеннических действий, потому что большинство пожаров, случившихся в этом году, являются результатом умышленных поджогов. Министр пообещал усилить контроль для гражданской защиты, увеличивая количество карабинеров для патруля, и используя новые технологии. Что касается уровня угрозы, связанной с терроризмом, то он в Италии «остается на высоком уровне», однако о неизбежных угрозах речи не идет. В первые месяцы были осуществлены 67 депортаций человек в страны их происхождения. Это, как отметил министр, результаты ряда мероприятий, в частности, работы комитета по борьбе с терроризмом, который объединяет силы полиции и разведки и является уникальным в Европе.